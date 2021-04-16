Россияне нашли вариант улететь в Турцию после объявления правительства

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После закрытия авиасообщения с Турцией россияне нашли способ улететь туда. Попасть в Туретчину возможно из Беларуси.

Спрос на перелеты из Минска в Стамбул вырос на 79%, в Анталью - на 65%, сообщает Readovka.

Кроме этого, россияне заинтересовались полетами в Иорданию - количество поисковых запросов выросло на 129%, в Египет - на 98%.

15 апреля запрет на полеты в Турцию официально вступил в России. Авиасообщение прекращено до 1 июня.

Ранее Кремль рассказал, есть ли в вопросе закрытия Турции политическая подоплека.