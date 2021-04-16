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Россияне нашли вариант улететь в Турцию после объявления правительства
16 апреля, 2021 13:16
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Turkishairlines.com
После закрытия авиасообщения с Турцией россияне нашли способ улететь туда. Попасть в Туретчину возможно из Беларуси.
Спрос на перелеты из Минска в Стамбул вырос на 79%, в Анталью - на 65%, сообщает Readovka.
Кроме этого, россияне заинтересовались полетами в Иорданию - количество поисковых запросов выросло на 129%, в Египет - на 98%.
15 апреля запрет на полеты в Турцию официально вступил в России. Авиасообщение прекращено до 1 июня.
Ранее Кремль рассказал, есть ли в вопросе закрытия Турции политическая подоплека.
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