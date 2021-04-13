Решение связано с заявлением Эрдогана по Украине? Реальную причину закрытия Турции узнали у Пескова

Политика

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, есть ли у запрета полета в Турцию политическая подоплека. В частности, у него узнали, связано ли решение о прекращении авиасообщения с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины.

«Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля указал, что ситуация с заболеваемостью в России складывается лучше, чем в странах Европы или в Турции.

Напомним, Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Минздрав Турции заявлял, что Россия направит делегацию для оценки эпидемиологической обстановки, но Москва отрицает планы.

Ранее стало известно, что туроператоры переоформляют путевки и вместо Турции направляют туристов в Крым. Цены на отели на полуострове выросли на 15%.