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Политика

Решение связано с заявлением Эрдогана по Украине? Реальную причину закрытия Турции узнали у Пескова

Лилия Караева
13 апреля, 2021 13:29
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 13:29
2 мин
Дмитрий Песков
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, есть ли у запрета полета в Турцию политическая подоплека. В частности, у него узнали, связано ли решение о прекращении авиасообщения с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины.

«Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля указал, что ситуация с заболеваемостью в России складывается лучше, чем в странах Европы или в Турции.

Напомним, Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Минздрав Турции заявлял, что Россия направит делегацию для оценки эпидемиологической обстановки, но Москва отрицает планы.

Ранее стало известно, что туроператоры переоформляют путевки и вместо Турции направляют туристов в Крым. Цены на отели на полуострове выросли на 15%.

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