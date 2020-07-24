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Россияне могут попрощаться с мечтами о своей квартире

Лилия Караева
24 июля, 2020 12:11
2 мин
Ипотека
Pixabay.com

В первом полугодии 2020 года четыре крупнейших по величине ипотечного портфеля российских банка увеличили минимальный взнос при покупке квартиры в кредит. Такое решение ограничило кредитные возможности многих россиян.

Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк подняли первоначальный взнос на 5-10%. Последний отказался от программы ипотеки с нулевым первоначальным взносом, которая действовала до начала пандемии.

Ужесточение не коснулось льготной ипотеки под 6,5%. По ней действует первоначальный взнос в размере 20% - Минфин предложил снизить его до 15%, пишут «Ведомости». Инициативу сейчас рассматривают.

Некоторые банки думают над уменьшением размера взноса до 10% от стоимости жилья. Ипотеку с низким взносом выдают привилегированным заемщикам, а получить ее обычному заемщику можно только в ВТБ и «Дом.рф» или в ряде региональных банков. Взнос 10% чаще устанавливают зарплатникам или получателям материнского капитала, если деньги вкладывают в ипотеку.

Заемщики с малыми сбережениями не самые желанные клиенты банков. Банкиры отмечают, что считают их рискованными.

Ранее сообщалось, что погасившие ипотеку россияне столкнулись с проблемой при выводе квартир из-под залога.

темы
Россия
экономика
ипотека
взнос
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