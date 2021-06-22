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Россияне массово «кинулись» в Турцию и меняют путевки на внутрироссийские направления
22 июня, 2021 09:59
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Pixabay
После решения о восстановлении полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией спрос на внутрироссийские направления сократился на 50%. Об этом сообщил сервис бронирования Level.Travel.
Число поисковых запросов на вылет из России в Турцию выросло почти на 180 % после информации о возобновлении авиасообщения между двумя странами.
Россияне начали массово менять путевки на внутрироссийские направления в пользу отдыха в Турции.
Ожидается, что до конца сентября турпоток на турецкие курорты может составить около 3 млн человек, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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