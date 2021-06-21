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С 10 июля возобновятся ежедневные рейсы в Москва - Анталья
21 июня, 2021 16:11
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Soeren Stache/dpa/Global Look press
С 10 июля авиакомпания S7 начнет осуществлять полеты из Москвы в турецкую Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Планируется выполнение регулярного ежедневного рейса Москва – Анталья с 10 июля. Также в ближайшее время будут открыты дополнительные рейсы в города Турции, пишет ТАСС.
Ранее российская инспекционная группа в Турции по COVID-19 провела проверку и подтвердила безопасность нахождения там российских туристов. По итогам инспекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с республикой будет восстановлено с 22 июня.
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