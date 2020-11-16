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Россияне лечат коронавирус антибиотиками и гормональными таблетками

Артем Денисов
16 ноября, 2020 04:05
2 мин
таблетки
Фото: pixabay.com

Самолечение коронавируса может не только не дать необходимого эффекта, но и привести к негативным последствиям.

Россияне, которые решили лечиться самостоятельно, рассказали, с какими последствиями им пришлось столкнуться.

Так, у 23-летнего жителя Тулы диагностировали гастрит. Как выяснилось, молодой человек пять дней подряд принимал антибиотики, когда обнаружил у себя повышенную температуру и насморк. Из-за лекарств у него внутренняя оболочка желудка подверглась необратимым изменениям. Как отметил молодой человек, к антибиотикам его приучили родители.

Жительница Твери прочитала в интернете о профилактической пользе витамина D во время эпидемии коронавируса. При этом женщина забыла о дозировке. «Как аскорбинки глотала, не задумываясь о последствиях», — сказала она. Через некоторое время на лице у нее появилась сыпь, начались запоры и тошнота. Причина тому - почечная недостаточность.

Жительница Санкт-Петербурга после того, как заразилась COVID-19, решила, что вылечиться ей помогут гормональные препараты. У девушки упало зрение, начались частые головные боли и высокое давление, сообщает «Газета.ру».

Как сообщалось, для профилактики COVID-19 необходимо проводить проветривание квартиры как минимум два-три раз в сутки.

При этом офисы и кабинеты следует проветривать раз в два часа, так как в замкнутых помещениях передача инфекции возможна аэрозольным путем. При этом проветривать помещение стоит каждый раз после визита посетителей, будь то сотрудники службы доставки, коммунальные работники или прочие визитеры.

темы
эпидемия
здоровье
коронавирус
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