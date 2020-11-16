Россияне лечат коронавирус антибиотиками и гормональными таблетками

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Самолечение коронавируса может не только не дать необходимого эффекта, но и привести к негативным последствиям.

Россияне, которые решили лечиться самостоятельно, рассказали, с какими последствиями им пришлось столкнуться.

Так, у 23-летнего жителя Тулы диагностировали гастрит. Как выяснилось, молодой человек пять дней подряд принимал антибиотики, когда обнаружил у себя повышенную температуру и насморк. Из-за лекарств у него внутренняя оболочка желудка подверглась необратимым изменениям. Как отметил молодой человек, к антибиотикам его приучили родители.

Жительница Твери прочитала в интернете о профилактической пользе витамина D во время эпидемии коронавируса. При этом женщина забыла о дозировке. «Как аскорбинки глотала, не задумываясь о последствиях», — сказала она. Через некоторое время на лице у нее появилась сыпь, начались запоры и тошнота. Причина тому - почечная недостаточность.

Жительница Санкт-Петербурга после того, как заразилась COVID-19, решила, что вылечиться ей помогут гормональные препараты. У девушки упало зрение, начались частые головные боли и высокое давление, сообщает «Газета.ру».

Как сообщалось, для профилактики COVID-19 необходимо проводить проветривание квартиры как минимум два-три раз в сутки.

При этом офисы и кабинеты следует проветривать раз в два часа, так как в замкнутых помещениях передача инфекции возможна аэрозольным путем. При этом проветривать помещение стоит каждый раз после визита посетителей, будь то сотрудники службы доставки, коммунальные работники или прочие визитеры.