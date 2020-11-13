Проветривание помещения поможет «выгнать» коронавирус из дома

Фото: flickr.com

Для профилактики COVID-19 необходимо проводить проветривание квартиры как минимум два-три раз в сутки.

При этом офисы и кабинеты следует проветривать раз в два часа, так как в замкнутых помещениях передача инфекции возможна аэрозольным путем. При этом проветривать помещение стоит каждый раз после визита посетителей, будь то сотрудники службы доставки, коммунальные работники или прочие визитеры.

Это позволит бороться с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, так как при обновлении воздушной среды удаляются инфекционный агенты, и снижается риск заразиться, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, обработка помещений снижает риски заражения вирусами, среди которых и COVID-19.

Обработка ведется разрешенными для использования веществами. При этом, в закрытых помещениях используется одна группа препаратов, на открытых площадях – другая.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть в том случае, если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества.