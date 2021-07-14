Россияне «кинулись» оформлять выплаты на школьников от государства
Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг появилась форма для оформления ранее анонсированных выплат на школьников. За четыре дня были оформлены заявления на сумму в 98 млрд рублей.
Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что вопрос оформления выплат вызвал высокий интерес среди родителей школьников. В связи с этим, было «принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда».
С появлением новой форму на портале Госуслуг родители смогут самостоятельно подавать заявление на получение в ПФР. С момента информирования о выплатах 11 июля, заявки отправили 7 млн родителей на 9,8 млн детей, передают «Ведомости».
Напомним, единовременную выплату на школьников в возрасте от 6 до 18 лет родители смогут получить безналичным способом на банковскую карту. Оформить заявку необходимо до 1 ноября.