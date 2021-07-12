Сколько и когда: кабинет министров утвердил правила выплат семьям со школьниками
Правительство РФ утвердило правила разовых выплат для семей со школьниками. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно заявлению правительства, первые выплаты семьям с детьми школьного возраста будут произведены 16 августа. Предполагается, что полученные суммы родители смогут потратить на закупку школьных принадлежностей перед началом учебного года.
Размер единовременной выплаты составит 10 тыс. рублей. Претендовать на получение денег смогут семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Получить средства смогут непосредственные родители школьников, а также усыновители, опекуны и попечители.
Помимо выплаты школьникам, правительство утвердило выплаты для лиц 18-23 лет с инвалидностью, которые обучаются в общеобразовательных школах и интернатах. Им также полагается выплата в 10 тыс. рублей. Для получения денег необходимо подать заявление через Пенсионный фонд или портал госуслуг. Прием документов будет осуществляться с 15 июля по 1 ноября, сообщает телеканал «360».