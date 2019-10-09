Россияне не готовы долго копить

В России договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) чаще всего заключают работники торговли и разных отраслей промышленности, причём 28% клиентов – это топ-менеджеры, а 13% - пенсионеры и домохозяйки. Такие данные опубликовали специалисты «Сбербанк страхование жизни», проанализировав 3500 договоров.

Кроме того, накопительное страхование жизни популярно у финансистов (8%), строителей (8%), врачей и учителей (по 7%). Также при помощи НСЖ копят чиновники (3% договоров), представители правоохранительных органов и военные (2%), клиенты, работающие в рекламе и PR (1%).

По данным специалистов, около 30% договоров НСЖ заключают люди в возрасте 36-45 лет. Почти столько же – 28% от общего количества – клиенты в возрасте до 35 лет. Цели накоплений с возрастом увеличиваются: молодежь до 25 лет намерена накопить в среднем 550 тыс. рублей, люди 26-35-лет – уже 760 тыс. рублей, а 36-55-летние – около 1 млн рублей. 42% клиентов готовы копить от 6 до 10 лет, 22% людей планируют делать накопления в течение 11-15 лет. Пятая часть клиентов оформляет пятилетние договоры, а десятая часть – 16-20-летние.

В России не первый год говорят об альтернативных способах обеспечить себя к старости, кроме как пенсией. А для тех, кто о пенсии пока не думает, актуален вопрос, как накопить деньги и не потерять в сбережения в результате инфляции. Накопительное страхование жизни – один из инструментов, который позволяет накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели, например, на оплату высшего образования ребенка или на покупку квартиры. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий, компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Среди других преимуществ НСЖ — возможность получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы уплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год), юридическая защита и возможность адресной передачи накоплений.

Причина, по которой такие договоры чаще всего заключают представители торговли – то, что эта сфера одна из самых массовых в точки зрения занятости, пояснил «Русской Планете» Алексей Горбатенко, руководитель управления маркетинга СК «Сбербанк страхование жизни».

Что касается промышленности, то при составления рейтинга мы объединили в эту группу представителей самых разных отраслей промышленности – добывающей, легкой, пищевой, машиностроения, металлургии. То есть основной фактор – это количество занятых в этих отраслях.

Данные исследования отражают ещё одну особенность: россияне не слишком-то готовы копить долго. Долгосрочное финансовое планирование пока не очень распространено в России – большинство договоров НСЖ заключается на срок от 6 до 10 лет. Но дело в том, поясняет Горбатенко, что при помощи НСЖ копят на вполне определённые цели в будущем.

Например, одна из распространенных целей – образование детей. Срок поступления в вуз известен. Почти половина наших клиентов копят на образование 6–10 лет. Для этой цели — это комфортный и достаточный срок накопления. Если проанализировать договоры НСЖ, при помощи которых формируют пенсионный капитал, картина будет иная. Наши исследования показывают, что большинство людей впервые задумываются о том, на что будут жить по окончании трудовой карьеры, примерно в 30-35 лет.

Учитывая не самые радужные экономические прогнозы, вопрос сохранения средств становится актуальным как никогда. Главный совет, как копить в условиях кризиса – это начать копить, считает эксперт.