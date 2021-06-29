Россияне готовы пожертвовать отпуском на море — лишь бы не вакцинироваться
Необходимость соблюдать жесткие ограничительные меры, в основном связанные с требованием сделать прививку от COVID-19, дабы не столкнуться с «ущемлением» прав, вызывает у граждан РФ раздражение. Стало известно, что на этом фоне туристы отменяют поездки в Краснодарский край.
Напомним, с 1 июля в отели региона заселят при предоставлении сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, с 1 августа «курорт» будет доступен только привитым гражданам.
По словам представителя Сургутской турфирмы Никиты Горелько, в июле граждане ещё поедут загорать в Краснодарский край, в августе — маловероятно.
«Очень много отказников. Конечно, еще надеются, что правила изменятся, но очень много, кто хочет аннулировать путевки», — цитирует эксперта URA.RU.
Ранее сообщалось о том, что власти Крыма и Краснодарского края ожидают рекордный турпоток.