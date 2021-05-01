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Сезон открыт. В Крыму и Краснодарском крае ждут рекордного турпотока

Сергей Михневич
1 мая, 2021 12:33
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 12:33
1 мин
Pixabay
Pixabay

Сегодня, 1 мая, в Крыму и Краснодарском крае стартовал курортный сезон. Регионы в этом году из-за коронавирусных ограничений на выезд за границу ждут рекордного турпотока.

«Рекорд этот не только за счет лета: много людей было в начале года, будут в мае, надеемся, будут и в конце года. Логистика работает на все 100% — открыты новые воздушные трассы, готова магистраль «Таврида», открыт Крымский мост, запущены по нему поезда», — цитирует ТАСС руководителя крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского.

В Краснодарском крае тоже в этом году ожидают туристического бума. Только в Сочи в майские праздники надеются принять до 200 тыс. человек, а с мая по сентябрь в городе ждут более 4 млн туристов. На данный момент 90% номеров уже забронировано.

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