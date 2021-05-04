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Россияне бегут из Непала из-за надвигающейся со всех сторон угрозы

Артем Денисов
4 мая, 2021 00:35
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 00:35
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

В Непале ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусам.

По этой причине власти страны вводят с 6 мая запрет на международное авиасообщение. Россиянам рекомендуется оперативно покинуть Непал. Уже сейчас в местных больницах нет свободных мест.

Как говорят в Минздраве Непала, ограничения на внутренние и международные полеты будут действовать до 14 мая, при этом чартерные рейсы запрещать не будут, сообщает РБК.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты. В организации объясняют это повышенной финансовой нагрузкой на россиян, которые возвращаются после отдыха из зарубежных стран.

Ранее по теме:  Туристы в шоке. Голикову просят отменить двойные тесты на коронавирус
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