Россияне бегут из Непала из-за надвигающейся со всех сторон угрозы

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В Непале ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусам.

По этой причине власти страны вводят с 6 мая запрет на международное авиасообщение. Россиянам рекомендуется оперативно покинуть Непал. Уже сейчас в местных больницах нет свободных мест.

Как говорят в Минздраве Непала, ограничения на внутренние и международные полеты будут действовать до 14 мая, при этом чартерные рейсы запрещать не будут, сообщает РБК.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты. В организации объясняют это повышенной финансовой нагрузкой на россиян, которые возвращаются после отдыха из зарубежных стран.