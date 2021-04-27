Туристы в шоке. Голикову просят отменить двойные тесты на коронавирус

Политика

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты.

Кроме того, в АТОР просят отменить повторную сдачу тестов. В организации объясняют это повышенной финансовой нагрузкой на россиян, которые возвращаются после отдыха из зарубежных стран. В АТОР просят Голикову оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста.

Отмечается, что средняя стоимость теста - 2,5 тысячи рублей, тогда как срочный может обходиться в 3 тысячи 200 рублей на человека. Согласно правилам Роспотребнадзора, первый анализ необходимо сдать в течение трех дней после возвращения, повторный - максимум в течение пяти дней. Все это увеличивает стоимость поездки, особенно для семей.

При этом у многих россиян, которые, осуществляют перелет на отдых в зарубежные страны с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге, отсутствует возможность сделать два теста с соблюдением всех необходимых правил, включая самоизоляцию.

В АТОР отмечают, что правила касаются и тех российских граждан, которые уже сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российские граждане стали реже сдавать тесты на коронавирус и антитела к нему.

С начала текущего года продажи лабораторных исследований сократились на 18%, а в денежном выражении - на 51%. По словам экспертов, причина кроется в стабилизации ситуации с COVID-19 в России.