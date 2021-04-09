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Россияне потеряли интерес к тестам на коронавирус

Артем Денисов
9 апреля, 2021 05:36
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 05:36
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские граждане стали реже сдавать тесты на коронавирус и антитела к нему.

С начала текущего года продажи лабораторных исследований сократились на 18%, а в денежном выражении - на 51%. По словам экспертов, причина кроется в стабилизации ситуации с COVID-19 в России.

Пик сдачи ПЦР-тестов и анализов на антитела был отмечен в прошлом январе. После объявления о снятии большинства ограничений россияне начали готовиться к выходу с удаленного режима работы и проверялись на наличие инфекции.

Сегодня из платных анализов пациенты платных лабораторий выбирают те, что определяют уровень гормонов, глюкозы и содержание в организме витамина D, пишут «Известия».

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

Он требует проверить заявления российской телеведущей Елены Малышевой о том, что повсеместное ношение защитных масок не снижает риск заболевания коронавирусом.

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