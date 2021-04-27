Россиянам запретили пить алкоголь в период майских праздников. Будут рейды

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Россиян предупредили об ограничениях, с которыми им придется столкнуться в период длинных майских выходных. Власти города Кызыл, что в республике Тыва, запретили продажу алкоголя с 1-го по 10 мая включительно. Таким образом мэрия намерена сохранить в городе порядок, здоровье местных жителей и их имущество.

«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла», – сообщает пресс-служба мэрии города.

При этом главам предприятий общепита власти посоветовали снять с реализации алкоголь. В дни массовых гуляний полиция намерена пресекать незаконную продажу запрещенной на 10 дней продукции не только в городе, но и на дачах.

Ранее в Госдуме осудили решение президента РФ Владимира Путина продлить майские выходные.