Россиянам собрались бесплатно предоставлять по гектару в Арктике

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На рассмотрение правительства внесен законопроект, который предлагает бесплатно предоставлять землю россиянам в арктических регионах. Территории могут использоваться для строительства жилого дома или ведения бизнеса.

Участок готовы выделять сроком на 5 лет - затем его необходимо оформлять в собственность или аренду. Первые 6 месяцев после вступления закона в силу право на получение участков будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах. По прошествии этого срока получить гектар сможет любой гражданин.

Минвостокразвития предлагает бесплатно предоставлять до 1 га. Землю можно использовать для ведения подсобного хозяйства, оказания услуг, в том числе туристических, пишет РБК.

С 1 июня 2016 года в России действует программа «Дальневосточный гектар», с 2020-го ее распространили на Бурятию и Забайкальский край. С августа бесплатно получить землю могут все граждане России.

Ранее благодаря программе возродили заброшенное село на Колыме.