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Общество

Россиянам разрешили принимать участие в судебных заседаниях при одном условии

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 18:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 18:01
1 мин
Замир Усманов/Global Look Press
Замир Усманов/Global Look Press

Граждане смогут принимать участие в судебных заседаниях, не выходя из дома. По словам главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, им позволят подключиться к процессу с помощью личных гаджетов или компьютеров.

Лебедев отметил, что в настоящее время законодательные изменения, касающиеся применения в судах веб-конференций, уже подготовлены. Когда именно данное нововведение распространится на все российские суды, он не уточнил, передает РИА Новости.

Ранее Соединенные Штаты Америки усомнились в честности и прозрачности российских судов после ареста оппозиционера Алексея Навального.

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