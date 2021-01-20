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Общество

Россиянам разрешат выезжать за рубеж. Но только со специальным сертификатом

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 11:59
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 11:59
1 мин
akspic.ru
akspic.ru

Гражданам России могут разрешить выезжать за рубеж, но только тем, кто сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Им будут выдавать соответствующие сертификаты, благодаря которым возможность путешествовать вновь станет актуальной. Вопрос сейчас прорабатывается в Правительстве РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека», – цитирует Москалькову РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что россияне не смогут попасть в Финляндию. Власти решили не впускать туристов на территорию страны из-за COVID-19.

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туризм
коронавирус
Правительство РФ
Татьяна Москалькова
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