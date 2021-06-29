Россиянам пригрозили уголовкой за явку в ресторан без реального QR-кода
Волна усиливающихся ограничений в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции привела к продаже поддельных QR-кодов для посещения городских заведений общепита. По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, подобные схемы добром не кончатся — за «липовые» свидетельства о защите от COVID-19 можно и в тюрьму угодить.
«Это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы», — сообщил Клишас.
Также он добавил, что за фальшивый QR-код могут оштрафовать на 40 тысяч.
Кроме того, от отвественности не удастся уйти и тем, кто эти QR-коды продаёт. По словам сенатора, им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что москвичам не дают записаться на сдачу ПЦР-теста.