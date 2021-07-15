Россиянам пригрозили тюремным сроком до 8 лет за донаты для «Умного голосования»
Жителей России могут привлечь к уголовной ответственности за «финансирование экстремистской организации», а именно за донаты для «Умного голосования» — проекта российского оппозиционера Алексея Навального.
«Ведь в ФБК* и проекте «Умное голосование» одни и те же люди. Если будет доказано финансирование экстремистской организации — грозит срок до восьми лет лишения свободы», — пояснил юрист Илья Ремесло.
При этом он подчеркнул, что «Умное голосование» не запрещено в России отдельным решением суда, но по факту при необходимости дела все равно будут заводиться.
Юрист убеждён, что средства на самом деле собираются для содержания сторонников Навального, перебравшихся за границу, как только их лидера посадили. При этом деньги граждане переводят на карту экс-главы штабов Навального Леонида Волкова, а тот, в свою очередь, пока не торопится предоставлять отчеты. Поддержка «Умного голосования» может закончиться плачевно для жителей страны, цитирует юриста провластный телеканал RT, поддерживающий курс российского правительства.
Ранее сообщалось о том, что Волкова оштрафовали за акцию с фонариками в поддержку Навального.
*Фонд борьбы с коррупцией признан в РФ НКО-иноагентом, а также экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ.