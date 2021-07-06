Новости – Политика
Политика
Леонида Волкова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акцию с фонариками
6 июля, 2021 18:10
1 мин
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Головинский суд Москвы оштрафовал экс-главу штабов Навального (признаны в РФ экстремистскими организациями) за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Российскому общественному деятелю придётся выплатить 25 тысяч рублей.
«Меня оштрафовали по ст. 20.2 КоАП на 25 тысяч рублей. За... акцию «Любовь сильнее страха» 14 февраля. Ту самую, с фонариками!», — написал Волков в своём Twitter-аккаунте.
Ранее стало известно о том, что в иркутской колонии подменили заключенного для общения с адвокатом.
Обсудите на форуме:
А вы принимали участие в акции с фонариками в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку