В Иркутской колонии для общения с адвокатом подменили заключенного
Сотрудники исправительной колонии №19 не позволили адвокату Платону Ананьеву лично встретиться с заключенным, вместо этого ему предложили поговорить с подзащитным по телефону, однако вскоре юрист понял, что его обманывают.
Ананьева предупредили, что он будет общаться с заключенным только в присутствии работников ИК. Согласившись, адвокат стал задавать своему подзащитному вопросы личного характера. Однако заключенный не смог вспомнить, как зовут его супругу, и в каких местах на его теле набиты татуировки.
«Сотрудники колонии пытались за заключенного выдать кого-то другого», – утверждает адвокат.
1 июля стало известно, что 38 заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку – таким образом они выразили протест против жесткого режима в исправительном учреждении. По данным издания «Тайга.инфо», сотрудники ФСИН стали часто устраивать обыски, разбрасывать вещи заключенных, отнимать у них еду и сигареты, а один из источников заявил об избиении осужденных. После того как об инциденте стали писать СМИ, некоторых заключенных перевели в ИК-19, среди них, в том числе, оказался подзащитный Ананьева.
Ранее стало известно о том, что нападение на активиста за жалобу на прямую линию президенту РФ было заказным.