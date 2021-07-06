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Происшествия
Нападение на россиянина за жалобу на прямую линию Путину было заказным
6 июля, 2021 16:52
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Нападение на активиста в Тамбовской области за жалобу на прямую линию президенту России Владимиру Путину было заказным. Исполнителей наняли за «большую сумму».
Об этом в Telegram сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на МВД. Заказчик не найден - расследование продолжается.
Напомним, активист Роман Герасимов просил Путина вмешаться в строительство мусорного полигона возле домов. После жалобы на него напали.
Герасимова избили, ему нанесли три ножевых ранения, после чего мужчина был госпитализирован. Задержаны четверо.
Отметим, что звонок Путину не остался незамеченным. Со звонившим связались - Герасимов должен был лично пообщаться с президентом, но в этот момент выключили интернет.
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