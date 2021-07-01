На россиянина совершено нападение после обращения на прямую линию с Путиным
В Тамбовской области совершено нападение на активиста Романа Герасимова, подготовившего обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Мужчина просил главу государства помешать строительству мусорного полигона рядом с домами.
Неизвестные напали на Романа в районе 8 утра возле дома. Они вытащили его из машины и стали избивать. Герасимову нанесли три удара ножом. Пострадавшего госпитализировали.
Стоит отметить, что обращение Герасимова и других жителей не осталось незамеченным - с мужчиной связывались, он должен был выйти в прямой эфир и лично пообщаться с президентом. Однако неожиданно во время прямой линии выключили интернет.
Как пишет Telegram-канал Baza, за день до этого неизвестные порезали колесо автомобиля активиста.
Ранее сообщалось, что россиянке пригрозили за жалобу на прямую линию. Об этом стало известно Путину. Угрожавших поручили найти за час.