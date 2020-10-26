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В 2021 году некоторым российским пенсионерам прибавят к выплатам по 5600 рублей. Однако такая надбавка предусмотрена не для всех.

На нее могут претендовать пенсионеры в Мурманской области. Увеличить размер социальной доплаты к пенсии стало возможно благодаря повышению прожиточного минимума (ПМ).

Доплату в размере 5600 рублей назначают, если пенсия не дотягивает до его уровня. Новый размер ПМ в 2021 году составит 15 873 рубля.

Деньги на доплаты будут поступать как из федерального, так и регионального бюджетов. На дополнительные выплаты могут претендовать более 19 тысяч человек, передает PRIMPRESS.

В июле россиянам напомнили о праве на надбавку к пенсии за работу в период существования СССР.