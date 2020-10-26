Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россиянам прибавят по 5600 рублей к пенсии в 2021 году

Лилия Караева
26 октября, 2020 17:59
1 мин
Пенсионер
Piqsels.com

В 2021 году некоторым российским пенсионерам прибавят к выплатам по 5600 рублей. Однако такая надбавка предусмотрена не для всех.

На нее могут претендовать пенсионеры в Мурманской области. Увеличить размер социальной доплаты к пенсии стало возможно благодаря повышению прожиточного минимума (ПМ).

Доплату в размере 5600 рублей назначают, если пенсия не дотягивает до его уровня. Новый размер ПМ в 2021 году составит 15 873 рубля.

Деньги на доплаты будут поступать как из федерального, так и регионального бюджетов. На дополнительные выплаты могут претендовать более 19 тысяч человек, передает PRIMPRESS.

В июле россиянам напомнили о праве на надбавку к пенсии за работу в период существования СССР.

темы
пенсия
Мурманская область
надбавка
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!