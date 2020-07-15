Россиянам посоветовали привыкать к долгому ношению масок

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Россиянам следует привыкать к ношению медицинских масок. Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, порекомендовала использовать средства защиты не только во время пандемии COVID-19.

По словам Руженцевой, маски препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поэтому в условиях России их нужно носить практически большую часть года.

По мнению специалиста маски нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, а это не только коронавирус. Ближе к осени будет расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Масками следует пользоваться в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что первые добровольцы, на которых была испытана российская вакцина от коронавируса, выписаны из Сеченовского университета.