Россиянам пора готовиться к волне заболевания коронавирусом
Осенью однозначно случится подъем заражения COVID-19. При этом показатели все-таки будут не так высоки, как годом ранее. Это объясняется появлением иммунитета у россиян. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован», - заявил он.
Тимаков отметил, что популяционный иммунитет у россиян формируется, однако чаще всего это происходит естественным путем.
Эксперт убежден, что до конца зимы в России будет сформирована «нормальная иммунная прослойка», передаёт РИА «Новости».
Ранее стало известно, что ученые Роспотребнадзора разработали новую тест-систему на COVID-19. Она может выявлять обнаружить частицы вирусной РНК в любых биологических жидкостях.