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Наука и медицина
Ученые Роспотребнадзора разработали особенный тест на COVID-19 - подойдут любые жидкости
18 сентября, 2021 10:41
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Youtube / НОЦ Современных медицинских технологий
Ученые научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую тест-систему для выявления коронавируса. Она способна обнаружить частицы вирусной РНК в любых биологических жидкостях.
Согласно описанию теста, он способен выявить сами частицы COVID-19 и их количество. При этом в качестве анализируемого материала можно использовать не только мазки из носа и рта. Тест-система может анализировать наличие вируса в плазме крови, аутопсийном материале, мокроте, фекалиях и других материалах.
Кроме того, новый тест может выявить количество COVID-19 в объектах среды обитания. Например, в образцах воды или в смывах с объектов окружающей среды, передают «Известия».
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