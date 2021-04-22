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Россиянам назвали условия для получения обещанных Путиным 21 апреля выплат на детей

Лилия Караева
22 апреля, 2021 16:28
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 16:28
1 мин
Дети
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россиянам назвали условия для получения выплат на детей от 8 до 16 лет. Накануне президент России Владимир Путин объявил о решении выделить детям из неполных семей по 5650 рублей.

По словам лидера Национального родительского комитета Ирины Волынец, доход семьи не должен превышать один прожиточный минимум на каждого члена.

«...Если семья является неполной, женщина даже получает алименты, но при этом доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, то данная семья может претендовать на выплаты», - заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Владимир Путин объявил, что новая выплата вводится с 1 июля. Это касается неполных семей и домохозяйств, где женщина претендует на алименты.

Среди других социальных инициатив Путина - начисление школьникам и будущим первоклассникам по 10 тыс. рублей. Эту выплату перечислят в августе.

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