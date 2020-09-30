Россиянам назвали лучшие марки пельменей

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В России провели исследование пельменей девяти торговых марок. Четыре из них оказались опасны для здоровья.

В экспертизе участвовали пельмени марок «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени». Проанализировав толщину теста и количество мяса, эксперты пришли к выводу, что не менее 50% начинки, как предусмотрено ГОСТом, есть в пельменях «Мираторг», «Сибирская коллекция», «Стародворье». В остальных начинки меньше: при этом производители, не указавшие ГОСТ на упаковке, имеют право не соблюдать это требование.

Самое толстое тесто - у «Останкинских» — 3,1 мм, а самое тонкое (1,4 мм) - у пельменей «Ложкаревъ».

Исследовав органолептические свойства продукта, эксперты заключили, что пельмени «Ложкаревъ» и «Останкинские» имеют несвойственные запах и вкус.

По итогам проверки специалисты высоко оценили качество пельменей «Мираторг», «Сибирская коллекция» и «Стародворье». В пельменях «Ложкаревъ» обнаружили сальмонеллу, в марках «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» есть листерии, говорится на сайте Росконтроля.

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