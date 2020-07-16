Россиян ждёт изменчивое и неоднородное жаркое лето

Общество

Unsplash

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что жителей России может ожидать очень жаркая вторая половина лета. При это погода будет неоднородна и изменчива.

Роман Вильфанд уточнил, что погода будет изменчива, непостоянна и неожиданна во всех регионах России, которая растянулась на множество не только часовых, но и климатических поясов, сообщает агентство «РИА Новости».

Различные государственное органы указывают на необходимость обеспечения безопасности в жаркие периоды, а также на важность соблюдение водно-питьевого баланса. Гражданам России также рекомендуется следить не только за количеством потребляемой жидкости, но уделять внимание количеству времени, проводимом под палящим солнцем.

Ранее сообщалось, что на российских курортах будет длительный бархатный сезон.