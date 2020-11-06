Коронавирус добрался до банков и переводит россиян на анонимные цифровые карты

Фото: pixabay.com

Эпидемия COVID-19 подтолкнула банки России к выпуску цифровых карт для новых клиентов.

В этом случае не требуется подтверждение личности, при этом на счете можно хранить не более 15 тыс. рублей. Покупки делаются через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. На виртуальном счету доступны просмотр реквизитов и история действий, переводы, пополнения, покупки в торговых точках и интернете, блокировка через call-центр и закрытие карты.

В перспективе предусмотрен выпуск таких карт через мессенджеры. В этом случае «пластик» будет действовать по принципу анонимного электронного кошелька. Как говорят эксперты, развитие продукта на банковском рынке позволит привлечь новых клиентов, сообщают «Известия».

Как сообщалось, большая часть держащих финансы в банках россиян использует для хранения рубли. К иностранной валюте присмотрелась лишь одна пятая от всех вкладчиков в России.

При этом, среди тех, кто держит накопления в разной валюте, доллар пользуется неоспоримой популярностью, а евро уступает американскому конкуренту в два раза.