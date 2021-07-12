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Люди
Россиян начали завлекать на вакцинацию бесплатными билетами в театр
12 июля, 2021 17:03
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Скандально известный худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов раздаст бесплатно билеты на спектакли за вакцинацию.
Под эти цели руководитель театра выделил уже около 300 пригласительных, пишут «РИА Новости».
При этом условием должна стать вакцинация в Гостином дворе, отметили в театре. Люди должны будут заполнить анкету - позже с ними свяжутся для выдачи пригласительных.
Эффективность «ЭпиВакКороны» вызывает сомнения. Об этом в интервью «Русской планете» заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Он также рассказал, как победить коронавирус, почему «Спутник» эффективен против новых штаммов и препаратной войне с другими странами.
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