Россиян лишат права на тайну переписки

Необычным способом решили отметить Всемирный день почты российские законодатели. Инициативная группа во главе с сенатором Андреем Клишасом направила в Госдуму законопроект, который ограничит использование электронной почты россиянами. Якобы это поможет блокировать распространение запрещённой информации и поможет в борьбе с терроризмом. Как именно власти собираются читать наши письма и главное – принесёт ли это желаемый эффект?

Суть законопроекта в том, что блокировать предлагается не отдельные сообщения, а самого пользователя. Кроме того, вводится понятие «организатор сервиса обмена сообщениями» - то есть, под данное определение попадут не только нелюбимые властями мессенджеры, но и почтовые сервисы.

Сами операторы не смогут просматривать переписку, а будут блокировать по наводке органов исполнительной власти, в первую очередь - Роскомнадзора. Некоторые эксперты узрели в этом необходимость изменения Конституции: сейчас, согласно 23 статье, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. А ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Главный вопрос – будут ли соответствующие органы перлюстрировать – точнее, просматривать всю переписку? Или поводом для того, чтобы залезть в почтовый ящик пользователя и затребовать у провайдера его данные, может стать жалоба других пользователей на опасное содержимое? В первом случае, понятно, изменить Конституцию таки придётся. И во втором, как ни странно, тоже – поскольку в предложенном законопроекте не описан механизм обоснования законности действий уполномоченных органов.

Это уже не первая попытка законодателей (и не первая подобная инициатива от самого Клишаса) каким-то образом регулировать распространение вредной информации в России. Нельзя сказать, что проблемы нет: есть, и ещё какая.

Только мы смеялись над бесплодными попытками заблокировать Telegram, так тут же на глаза попадаются новости о том, что для запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ при помощи этого самого мессенджера собрали аж 6 млн рублей. Или в Волгограде на прошлой неделе пришлось эвакуировать два торговых центра – письма о минировании пришли на электронный адрес городской администрации.

Бороться-то, конечно, со всем этим нужно. Но возникает ощущение, что отдельные представители наших властей не совсем понимают, что такое интернет и как он работает. Иначе как можно расценить то, что в законопроекте идёт речь лишь о российских сервисах – mail.ru, яндекс.почта и так далее, в то время, как в мире существует огромное количество почтовых мессенджеров, да и VPN никто не отменял…

Использование интернета террористами – общемировая проблема, и локального решения не существует. Увы: контролировать контент приходится всем странам. Более того, единого решения и каких-либо общих схем до сих пор не выработано. Например, как правоохранительные органы одной страны могут исследовать компьютер в другой стране, через который террорист совершал то или иное преступление на их территории? Не установлены единые сроки хранения провайдерами данных, а также критерии сохранности этих самых данных, чтобы следователи могли воспользоваться ими для доказательства в суде.

Что касается национальных законодательств в сфере защиты информации и неприкосновенности частной жизни, то тут баланса также не существует. Но специалисты по международной кибербезопасности настаивают, что в каждой стране должны быть эффективные механизмы надзора за деятельностью правоохранительных органов, которые имеют доступ к чьей бы то ни было частной переписке. Ну и кроме того, не стоит забывать о том, что наиболее эффективной борьбой с терроризмом была и будет агентурная деятельность спецслужб, а не попытки найти иголку в бескрайнем стоге сена под названием всемирная паутина.

Решение проблемы под названием «интернет-терроризм» следует искать в самой природе интернета – в его глобальности. То есть возможны лишь два пути: развитие международного сотрудничества в этой сфере (а в этом на сегодняшний день заинтересованы все ну или почти все), либо создание собственной, полностью изолированной и хорошо контролируемой интернет-среды.

Судя по инициативам отечественных законодателей, нетрудно догадаться, какой путь они решили выбрать.