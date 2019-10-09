Электронную почту россиян будут блокировать

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, теперь мессенджеры и электронные почтовые сервисы будут объединены одним общим названием — «организатор сервиса обмена сообщениями».

Также будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки, в частности, блокировать будут самого пользователя, а не отдельные его сообщения, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что представители Google и Facebook могут принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Члены комиссии полагают, что обе площадки были предоставлены для неправомерного размещения политической рекламы.