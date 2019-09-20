Google и Facebook вызвали на заседание думской комиссии

Google и Facebook вызвали на заседание думской комиссии

Фото: googlezone

Представители Google и Facebook могут принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Члены комиссии полагают, что обе площадки были предоставлены для неправомерного размещения политической рекламы.

«Сегодня мы решили направить приглашения представителям Google и Facebook на следующее заседание нашей комиссии»,— приводит слова председателя комиссии Василия Пискарева «Коммерсант».

Ни поисковая система, ни социальная сеть на это приглашение пока никак не отреагировали.

Ранее Роскомнадзор неоднократно обращался к Google с требованием прекратить использовать YouTube для рекламы несанкционированных акций.

Позднее глава Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что поисковик и Facebook ответят за предвыборную агитацию.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
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