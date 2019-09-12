Google и Facebook ответят за предвыборную агитацию

В России необходимо ужесточить избирательное законодательство. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

В частности, речь идет о размещении политической рекламы и агитационных материалов в период выборов и дня тишины.

Климов не спорит с мнением компаний Facebook или Google об ответственности заказчика за контент. Однако он уверен, что размещающая площадка тоже нарушает законодательство РФ и должна нести ответственность.

По данным «Политэксперта», в день тишины 7 сентября и день выборов 8 сентября Google тиражировала политическую рекламу, несмотря на предупреждение о том, что подобные действия будут расцениваться как вмешательство в процесс голосования в России.

По мнению ряда политиков и экспертов, в уголовном кодексе должна появиться статья, предусматривающая наказания за подобные действия.

Ранее Роскомнадзор уже обращался к Google с требованием прекратить использовать YouTube для рекламы несанкционированных акций.