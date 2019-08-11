Роскомнадзор запрещает Google рекламировать митинги

Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием прекратить использовать YouTube для рекламы несанкционированных акций.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения»,— говорится в тексте обращения.

В ведомстве подчеркнули, что игнорирование требования будет расцениваться «как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

Кроме этого, утром 11 августа зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что «зарубежные силы» в Москве блокировали на YouTube любую информацию об акциях, которая противоречила данным иностранных СМИ, пишет издание.