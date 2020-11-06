Россиян без масок начали ловить в лифтах и штрафовать

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Свердловский Роспотребнадзор вместе с сотрудниками полиции провел массовый рейд и составил 20 протоколов на граждан за несоблюдение масочного режима в транспорте и в лифте. С 28 октября в России действует обязательный масочный режим.

Протоколы составлены по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наказание для физлиц по этой статье влечет штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

Как пишет агентство URA.RU, рейд полиции, чиновников и Роспотребнадзора состоялся в минувшие выходные. Первый протокол о нарушении масочного режима составлен на жителя многоэтажки.

В конце октября Роспотребнадзор заявил об обязательном ношении маски в местах массового пребывания людей, на парковках, в лифтах. Ведомство также рекомендовало клубам и ресторанам закрываться с 23:00 до 06:00.