Россия завела уголовное дело по факту действий Азербайджана в Армении

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Источник сообщил, что в России заведено уголовное дело по факту крушения российского боевого вертолета Ми-24, который был сбит войсками Азербайджана в Армении.

По словам источника, дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), передают «Известия».

Напомним, 9 ноября российский вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении. Инцидент произошел вне зоны вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. Позже азербайджанская сторона признала, что сбила российский борт, поскольку ожидала провокаций со стороны Армении. Азербайджан принёс извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.

При крушении вертолёта погибли два российских пилота, еще один получил травмы.

Ранее Россия и Турция сделали противоречивые заявления по поводу миротворцев в Карабахе.