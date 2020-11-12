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Турция и Россия спорят из-за миротворцев в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
12 ноября, 2020 14:09
2 мин
Youtube / РБК
Youtube / РБК

Согласно заявлению официальных лиц России, в российско-турецком центре, который появится в Нагорном Карабахе и проследит за прекращением огня в регионе, будут базироваться исключительно российские военные. При этом Турция выпускает заявления, которые противоречат утверждениям российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в карабахском центре по контролю перемирия будут находиться только военные РФ, а турецкие коллеги расположатся в мониторинговом центре в Азербайджане.

«Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана», - заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что вопрос о совместном присутствии и турецких и российских миротворцев в зоне карабахского конфликта можно рассмотреть, но пока «эта тема не обсуждалась».

Вместе с тем, турецкий министр иностранных дел заявил, что Турция будет занимать в зоне нагорно-карабахского конфликта такое же положение, как и Россия. Глава МИД утверждал, что его страна создаст в Карабахе наблюдательные посты, которые будут следить за регионом с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны Турции Хулуси Акар также заявил, что турецкие военные будут присутствовать на территории Карабаха совместно в вооруженными силами РФ.

«Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — цитирует министра турецкого обороны Lenta.ru.

Ранее стали известны детали подписанного 10 ноября Путиным указа по Карабаху.

темы
Россия
Турция
Нагорный Карабах
миротворцы
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