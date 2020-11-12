Сегодня стали известны детали подписанного 10 ноября Путиным указа по Карабаху

Kremlin.ru

Опубликован указ президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху. Он был подписан еще 10 ноября.

По документу в регион должны направиться 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент должен расположиться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Ротация миротворцев будет осуществляться не реже двух раз в год. Военная техника должна меняться по мере выработки ресурса, говорится в размещенном на портале правовой информации указе.

Военным, участвующим в миротворческой операции, и их семьям положено денежное довольствие, включая дополнительные гарантии и компенсации. Обеспечить финансирование расходов поручено правительству РФ.

Указ вступил в силу со дня подписания - 10 ноября.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о прекращении военных действий. Армения пошла на уступки, что вызвало протесты в стране. Договоренности назвали капитуляцией Армении, в Кремле восприняли документ как победу Еревана и Баку.