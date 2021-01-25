Общество

С начала следующего года по 2023-й дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» «Главкосмос» намерено отправить за пределы планеты Земля четырех туристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что вылететь в космическое пространство можно будет на кораблях «Союз МС». В какую стоимость обойдется такой отпуск в «Главкосмосе» не сообщили, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в России к 2025 году запустят летающее такси.