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Общество
Россия запустит в космос четырех туристов в следующем году
25 января, 2021 17:04
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nts-tv.com
С начала следующего года по 2023-й дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» «Главкосмос» намерено отправить за пределы планеты Земля четырех туристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что вылететь в космическое пространство можно будет на кораблях «Союз МС». В какую стоимость обойдется такой отпуск в «Главкосмосе» не сообщили, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в России к 2025 году запустят летающее такси.
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