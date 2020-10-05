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Россия вплотную приблизилась к 11 тысячам заболевших в сутки

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 11:28
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фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

В России за все время пандемии 1 225 889 человек заразились коронавирусом. Зарегистрировано 21 475 летальных исходов. Вылечить удалось 982 324 пациентов, пишет РБК.

В Крыму за прошедшие сутки 105 человек заразились коронавирусом, это рекордный показатель с начала года.

темы
общество
коронавирус
Россия
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