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Общество
Крым бьет антирекорд по коронавирусу
5 октября, 2020 10:49
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фото: Pixabay
В Крыму за прошедшие сутки более 100 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Впервые в Крыму выявлено 105 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала года.
Всего в Крыму зафиксировано 5063 заболевших, 69 пациентов скончались, пишет «Интерфакс».
Распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки ранее назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.
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