Крым бьет антирекорд по коронавирусу

фото: Pixabay

В Крыму за прошедшие сутки более 100 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Впервые в Крыму выявлено 105 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала года.

Всего в Крыму зафиксировано 5063 заболевших, 69 пациентов скончались, пишет «Интерфакс».

Распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки ранее назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.