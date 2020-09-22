Коронавирус останется в России до конца следующего лета

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Распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.

По словам Лысенко, ситуация изменится в лучшую сторону в результате выработки иммунитета после вакцинации больше части населения страны. До этого времени количество заразившихся коронавирусом может динамично меняться и к этому нужно быть готовым, пишет ТАСС.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, когда получится вакцинировать большую часть граждан России.