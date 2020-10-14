Россия возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами

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Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Сербией, Японией и Кубой.

Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Беларусь, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России 14 231 человек заразились коронавирусом.