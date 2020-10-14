В России опять рекорд. Более 14 тысяч человек заразились коронавирусом

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За минувшие сутки в России 14 231 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (4573), Санкт-Петербурге (602) и Московской области (429).

За прошедшие сутки зафиксировано 239 летальных исходов, выздоровели 7920 пациентов.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 1 340 409. Зафиксировано 23 205 летальных исходов, вылечились 1 039 705 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Накануне в России были установлены сразу два антирекорда, связанных с пандемией коронавируса.