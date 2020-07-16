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Россия вызвала у Владимира Познера ассоциацию с одним словом

Лилия Караева
16 июля, 2020 15:08
1 мин
Владимир Познер
Минобороны РФ

Телеведущий Владимир Познер в интервью описал несколько понятий одним словом. Он, в частности, высказался о том, с чем у него ассоцицируется Россия.

Страну он описал одним словом - «сложность». С самим собой он связывает слово «поиск».

Познер описал детство как «познание», а любовь - «счастье». Свою маму Жеральдин Люттен он ассоциирует со словами «самое главное», пишет Lenta.ru.

Владимир Познер - журналист и телеведущий. С 2008 года он ведет программу «Познер» на Первом канале. У него есть гражданство России, США и Франции. Известно, что Познер дважды победил рак.

темы
Россия
Владимир Познер
ассоциации
1 мин